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12.04.2022  17:48   Дмитрий Колоней

Известный британский архитектор будет участвовать в восстановлении Харькова

Творец «Apple Park» готов участвовать в возрождении Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий Норман Роберт Фостер дал согласие участвовать в восстановлении Харькова после войны.
 
Архитектурное бюро Нормана Фостера «Foster+Partners» было основано в 1967 году. Норман Фостер тесно связан с развитием архитектуры в стиле «хай-тек» и ранним внедрением энергоэффективных строительных технологий. Признан ключевой фигурой британской современной архитектуры. Его работам свойственны масштабные открытые пространства, обилие стекла и металла, многофункциональность. 
 
 
Среди прочего, в 1980-х годах он спроектировал здание банка HSBC в Гонконге, на тот момент самого дорогого здания из когда-либо построенных, в 2004 году - самый высокий мост в мире, Виадук Мийо на юге Франции, начиная с 2009 года и до смерти Стива Джобса работал над дизайном штаб-квартиры «Apple» - «Apple Park» в Калифорнии (США).
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, норман фостер, харьков
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