17.12.2022 11:19 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як модернізуватимуть радянську забудову Харкова

Про це, на зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим, розповів архітектор Норман Фостер.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, за словами відомого архітектора Нормана Фостера, існує метод реконструкції старих будівель радянської забудови без розселення мешканців.

Про це британський архітектор розповів на зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим.

«Якщо виїдемо за Лондон, Париж, Відень – теж зможемо побачити будинки тієї епохи. У нашому фонді пройшов великий семінар із житлових питань. Ми зібрали найкращих експертів, і була одна із студенток-архітекторів, яка представила своє бачення того, як зберегти будівлю за рахунок нового шару з дуже простих матеріалів, які кріпляться на стару споруду. І найголовніше, що коли йде реконструкція, жителі можуть перебувати всередині абсолютно безпечно. Ми даємо будівлі друге життя, вона стає зробленою за європейськими стандартами. Такі методи застосовують у Європі - з різних матеріалів, з різною економічною ефективністю», - пояснив Норман Фостер.

Він зазначив, що надасть експертів, які навчать групу харківських архітекторів модернізувати таким чином старі споруди. Разом вони зроблять пілотний проєкт, після чого зможуть самостійно виконувати роботи.

Ігор Терехов наголосив, що житлова проблема у Харкові зараз стоїть дуже гостро. Без житла залишилося 150 тис. людей. За його словами, у місті є райони, де потрібно буде застосувати такий досвід.

«Це буде знаковою ситуацією та виходом», - зазначив мер Харкова.