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17.12.2022  10:50   Дмитро Колонєй

Дідусь справився з грабіжником, який напав на його будинок у передмісті Харкова

Рецидивісту не вдалося втекти від поліції під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, увечері 10 грудня 2022 року в селі Стара Покровка Чугуївского району невідомий у балаклаві зі зброєю в руках вдерся до будинку пенсіонерів. Він вдарив 70-річного чоловіка по голові та вимагав у літнього подружжя гроші. 
 
Захищаючись, пенсіонер виштовхнув нападника з будинку та зачинив за ним двері. Зловмисник втік.
 
 
Правоохоронці встановили, що розбійник - раніше судими 29-річний чоловік. Його затримали на пероні залізничної станції в Чугуївському районі.
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.   
 
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  ограбление, пенсионер, харьков
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