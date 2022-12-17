17.12.2022 10:50 Дмитро Колонєй

Дідусь справився з грабіжником, який напав на його будинок у передмісті Харкова

Рецидивісту не вдалося втекти від поліції під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, увечері 10 грудня 2022 року в селі Стара Покровка Чугуївского району невідомий у балаклаві зі зброєю в руках вдерся до будинку пенсіонерів. Він вдарив 70-річного чоловіка по голові та вимагав у літнього подружжя гроші.

Захищаючись, пенсіонер виштовхнув нападника з будинку та зачинив за ним двері. Зловмисник втік.

Правоохоронці встановили, що розбійник - раніше судими 29-річний чоловік. Його затримали на пероні залізничної станції в Чугуївському районі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.