16.12.2022 17:55 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся та обговорив з Норманом Фостером післявоєнну відбудову Харкова

Норман Фостер спеціально приїхав в Україну задля обговорення післявоєнної відбудови.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Ігор Терехов повідомив, що зустрівся із Норманом Фостером. На зустрічі вели обговорення генерального плану міста та відновлення житлових районів.

«Місто унікальної комбінації промисловості, науки та культури, а також розвитку найновітніших технологій. Магніт для підприємців, туристів та представників різноманітних індустрій.

Місто інновацій, де традиції стають фундаментом для сучасних рішень.

Сьогодні обговорювали це з лордом Норманом Фостером, який спеціально приїхав до України задля обговорення післявоєнної відбудови Харкова. Це наша перша зустріч наживо, але вона є результатом багатомісячної співпраці Харківської міської ради, харківських архітекторів та провідних світових експертів.

Разом обговорили генеральний план міста та відбудову житлових районів, а також створення не просто наукового парку, а цілої наукової спільноти, справжнього наукового району. У ньому буде все – майданчик для розвитку стартапів, університети, житло, зелена зона, ринок – вся необхідна для комфортного життя та розвитку економіки інфраструктура.

Особиста подяка лорду Фостеру за цей надзвичайно важливий візит до України, оскільки це є не тільки справжнім імпульсом у розвитку міста, а й впевненістю у майбутньому нашого прекрасного Харкова»,- розповів про зустріч Ігор Терехов.