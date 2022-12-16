16.12.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця повідомила оперативну інформацію щодо затримки поїздів

Через пошкодження енергетичної інфраструктури наразі із затримкою більше 1 години курсує 16 поїздів, від 30 до 60 хвилин – 2 поїзди та з затримкою 5-30 хвилин – 10 поїздів. Ще 11 поїздів їдуть за графіком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що найбільші затримки наразі спостерігаються на таких рейсах:

№725/726 Харків – Київ (+4 год 41 хв);

№1/2 Івано-Франківськ – Харків (+4 год 29 хв);

№93/94 Хелм – Харків (+4 год 29 хв);

№711/712 Київ – Краматорськ (+4 год 21 хв);

№781/782 Черкаси – Київ (+4 год 18 хв);

№721/722 Київ – Харків (+4 год 16 хв);

№3/4 Ужгород – Запоріжжя (+3 год 49 хв);

№111/112 Київ – Ізюм (+2 год 36 хв);

№31/32 Перемишль – Запоріжжя (+2 год 24 хв);

№131/132 Дніпро – Львів (+2 год 15 хв);

№45/46 Ужгород – Харків (+2 год 14 хв);

№731/732 Київ – Дніпро (+2 год 14 хв);

№755/756 Київ – Луцьк (+1 год 55 хв);

№119/120 Львів – Запоріжжя (+1 год 39 хв);

№773/774 Київ – Шостка (+1 год 20 хв);

№785/786 Шостка – Київ (+40 хв);

№749/750 Київ – Ужгород (+30 хв).

«Продовжуємо контролювати ситуацію на вокзалах, на більшості з них забезпечується стабільне енергопостачання. Київська міська кільцева електричка продовжує рух. Просимо пасажирів слідкувати за оновленням інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях»,- зазначили в Укрзалізниці.