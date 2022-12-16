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16.12.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області ексгумували труп жінки

У Куп‘янському районі слідчі провели ексгумацію тіла місцевої жительки, яка потрапила під артобстріл та отримала смертельні поранення.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що в рамках відкритих кримінальних проваджень за фактами порушень законів та звичаїв війни військовими рф, слідчі підрозділів поліції здійснюють необхідні заходи щодо встановлення осіб, потерпілих в результаті злочинних дій ворога та обставин їх загибелі. Ретельне відтворення подій під час окупації території Харківської області дозволить притягнути винних осіб у терорі мирних українців до відповідальності.                                       
 
Сьогодні, 16 грудня, слідчі Куп‘янського РВП провели ексгумацію тіла 62-річної жінки. За даними слідства, вона отримала поранення в вересні 2022 року, але загинула пізніше під час артобстрілу села Курилівка, коли прямувала до свого сина. Експерти вилучили необхідні зразки біоматеріалів для проведення спеціальних досліджень щодо встановлення причин смерті мешканки Харківщини.
 
Досудове розслідування триває. 
 
Нагадаємо, у Харківській області колишній співмешканець завдав жінці 18 ударів ножем.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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