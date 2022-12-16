16.12.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Регулювальник на дорозі: пішоходам та водіям нагадали правила перетину перехресть

Патрульні поліцейські регулюють дорожній рух, щоб допомогти водіям безпечно проїхати, а пішоходам — перейти перехрестя.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що патрульні поліцейські нагадали учасникам дорожнього руху правила перетину перехрестя на якому є регулювальник:

Регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас. Руки його розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом (червоним диском) вліво:

Рух заборонено в усі сторони. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора (пункт 8.8 (а) ПДР).

Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл (червоний диск), витягнута вперед, тобто до вас:

Рух заборонено прямо, а направо — рух дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч (пункт 8.8 (б) ПДР).

Рука регулювальника з жезлом піднята вгору. При цьому він стоїть до вас будь-яким боком:

Цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає “Увага!” і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі та пішоходи мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено (пункт 8.8 (в) ).

Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом:

Дозволяється їхати у будь-якому напрямку: направо, наліво, прямо, а також розвертатися. Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора (пункт 8.8 (б) ПДР).

Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті і притиснуті до грудей:

Можна їхати прямо або направо, спочатку пропустивши пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною лівого повороту (пункт 8.8 (а) ПДР).

Коли регулювальник регулює дорожній рух на перехресті, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора та відповідними дорожніми знаками.

Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам.