12.04.2022 17:06 Дмитрий Колоней

Каждый микрорайон должен отличаться по архитектуре, - Игорь Терехов

Министерство развития громад и территорий Украины и Харьковская мэрия обсудили в онлайн-режиме сотрудничество по плану реконструкции Харькова после войны.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил, что после победы большого внимания заслуживает восстановление объектов социальной сферы – больниц, школ, детских садов и т.д. Кроме того, необходимо переходить на локальные источники обеспечения жилых микрорайонов - строить крышные котельные, делать скважины вместо централизованного водопровода, чтобы Харьков, как приграничный город, был готов к любым гипотетическим чрезвычайным ситуациям.

Мэр Харькова подчеркнул, что особое внимание стоит уделить архитектуре. По его словам, каждый новый микрорайон, построенный после войны, должен отличаться от другого. В Харькове нужно создать новое архитектурное пространство, сохранив старые традиции.

«В городе сейчас живет больше миллиона человек, которые не собираются уезжать, потому что любят свой город. Нельзя ставить «коробки». Каждое здание, каждый микрорайон должны отличаться. Но при этом мы не должны упустить архитектурные традиции, мы всегда славились бекетовскими особняками. Нам нужно посмотреть на восстановление города на много шагов вперед, на 30 лет вперед, чтобы создать уникальные сооружения, учитывая наши особенности и ментальность», - отметил Игорь Терехов.

Также он подчеркнул, что после победы харьковчане готовы вместе отстраивать свой город.

Отметим, что встреча была организована Европейской экономической комиссией ООН в сотрудничестве с Министерством развития громад и территорий Украины и Харьковским городским советом при технической поддержке Женевского центра городов.