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12.04.2022  18:59   Дмитрий Колоней

Оккупантами разрушены более 800 километров дорог Харьковщины

Дорожники Харьковщины продолжают работать на важнейших транспортных коридорах.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, более 800 км государственных дорог, 11 мостов и путепроводы на Харьковщине повреждены или разрушены из-за российского вторжения
 
Службой автодорог в Харьковской области, ущер захватчинраки нанесен на около 30 млрд грн.
 
В САД отмечают, что эти подсчеты предварительные, поскольку часть области остается оккупированной, на ней продолжаются бои.
 
“Сразу после начала военных действий мы обеспечивали проезд по основным эвакуационным маршрутам области и обрабатывали дороги противогололедными материалами. С 19 марта начали ликвидировать ямковость. Работаем. Задача дорожников – обеспечить беспрепятственное движение транспорта граждан и доставку гуманитарных грузов”, - сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, разрушены дороги, харьков
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