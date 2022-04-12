12.04.2022 18:59 Дмитрий Колоней

Оккупантами разрушены более 800 километров дорог Харьковщины

Дорожники Харьковщины продолжают работать на важнейших транспортных коридорах.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, более 800 км государственных дорог, 11 мостов и путепроводы на Харьковщине повреждены или разрушены из-за российского вторжения

Службой автодорог в Харьковской области, ущер захватчинраки нанесен на около 30 млрд грн.

В САД отмечают, что эти подсчеты предварительные, поскольку часть области остается оккупированной, на ней продолжаются бои.

“Сразу после начала военных действий мы обеспечивали проезд по основным эвакуационным маршрутам области и обрабатывали дороги противогололедными материалами. С 19 марта начали ликвидировать ямковость. Работаем. Задача дорожников – обеспечить беспрепятственное движение транспорта граждан и доставку гуманитарных грузов”, - сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.