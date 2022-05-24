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24.05.2022  19:04   Дмитрий Колоней

В Харькове частично восстановлен прием пациентов в медучреждениях

Специалисты городской клинической больницы №27 продолжают оказывать медицинскую помощь жителям города Харькова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент здравоохранения, врачи больни №27  частично восстанавливают прием пациентов и предоставление отдельных диагностических процедур.
 

В настоящее время подразделения больницы №27 работают по следующему графику:

 
  • Центр первичной медицинской помощи: с понедельника по субботу (9:00 - 14:00) прием ведут врачи-терапевты;
  • Консультативно-диагностический центр: по понедельникам, средам, пятницам (9:00 - 14:00) прием проводят врачи таких специальностей: травматолог, уролог, отоларинголог, хирург, невропатолог, кардиолог, аллерголог, инфекционист и эндоскопист.
 

Также работают диагностические лечебные подразделения:

  • рентгенологический кабинет,
  • клинико-диагностическая лаборатория,
  • кабинет прививок
  • процедурный кабинет,
  • проводятся функциональные и эндоскопические исследования.
 
Прием врачей-специалистов и диагностические исследования проводятся при наличии направления врачей первичного звена, с которыми заключена декларация, врача-терапевта, проводящего прием, или при обращении пациента в ургентном порядке.
 
Телефоны для справок: 725-58-01,725-58-02 (регистратура), 725-57-97 (приемная). За возможными изменениями графика работы больницы можно следить на сайте.
 
Тэги:  врачи, 27-я больница, харьков
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