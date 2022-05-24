24.05.2022 19:04 Дмитрий Колоней
В Харькове частично восстановлен прием пациентов в медучреждениях
Специалисты городской клинической больницы №27 продолжают оказывать медицинскую помощь жителям города Харькова.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент здравоохранения, врачи больни №27 частично восстанавливают прием пациентов и предоставление отдельных диагностических процедур.
В настоящее время подразделения больницы №27 работают по следующему графику:
-
Центр первичной медицинской помощи: с понедельника по субботу (9:00 - 14:00) прием ведут врачи-терапевты;
-
Консультативно-диагностический центр: по понедельникам, средам, пятницам (9:00 - 14:00) прием проводят врачи таких специальностей: травматолог, уролог, отоларинголог, хирург, невропатолог, кардиолог, аллерголог, инфекционист и эндоскопист.
Также работают диагностические лечебные подразделения:
-
рентгенологический кабинет,
-
клинико-диагностическая лаборатория,
-
кабинет прививок
-
процедурный кабинет,
-
проводятся функциональные и эндоскопические исследования.
Прием врачей-специалистов и диагностические исследования проводятся при наличии направления врачей первичного звена, с которыми заключена декларация, врача-терапевта, проводящего прием, или при обращении пациента в ургентном порядке.
Телефоны для справок: 725-58-01,725-58-02 (регистратура), 725-57-97 (приемная). За возможными изменениями графика работы больницы можно следить на сайте
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0