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24.05.2022  18:30   Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова постепенно восстанавливают электроснабжение

Энергетики частично восстановили электроснабжение в еще трех населенных пунктах под Харьковом.


В пригороде Харькова постепенно восстанавливают электроснабжение
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу АО "Харьковоблэнерго", частично восстановлено электроснабжение в Кулиничах, Элитном и Бражниках - заменены поврежденные взрывами провода и опоры, приведено в порядок разбитое обломками энергетическое оборудование. Сейчас более трехсот местных жителей - уже с электричеством. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
 
Кроме того, в с. Ольховка восстанавливают разбитую в результате боевых действий электроподстанцию.
 
"Казалось бы, на оборудовании не осталось ни одного живого места, однако наши работники - настоящие профессионалы. Несколько дней – и трансформаторы снова заработают", - подчеркнули в облэнерго.
 
Энергетики работают в сопровождении саперов, которые проверяют места ремонтов на наличие мин и неразорвавшихся снарядов.
 
 
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