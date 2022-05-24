24.05.2022 18:30 Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова постепенно восстанавливают электроснабжение

Энергетики частично восстановили электроснабжение в еще трех населенных пунктах под Харьковом.



В пригороде Харькова постепенно восстанавливают электроснабжение



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу АО "Харьковоблэнерго", частично восстановлено электроснабжение в Кулиничах, Элитном и Бражниках - заменены поврежденные взрывами провода и опоры, приведено в порядок разбитое обломками энергетическое оборудование. Сейчас более трехсот местных жителей - уже с электричеством. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, в с. Ольховка восстанавливают разбитую в результате боевых действий электроподстанцию.

"Казалось бы, на оборудовании не осталось ни одного живого места, однако наши работники - настоящие профессионалы. Несколько дней – и трансформаторы снова заработают", - подчеркнули в облэнерго.

Энергетики работают в сопровождении саперов, которые проверяют места ремонтов на наличие мин и неразорвавшихся снарядов.