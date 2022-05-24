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24.05.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Под Харьковом восстанавливают газоснабжение

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, Ольховка Харьковского района стала четвертым населенным пунктом области, в котором после освобождения из российской оккупации возобновляют газоснабжение.
 
"На первом этапе специалисты "Харьковгаза" заменяют разрушенные участки на распределительном газопроводе и ремонтируют другие поврежденные инфраструктурные объекты", - отметили в Департаменте.
 
Кроме того, ремонтно-восстановительные работы провели в Дергачах. Там подключены к газу еще несколько домов.
 
Враг продолжает обстреливать газовые коммуникации. Прямым попаданием снаряда разрушен один из газорегуляторных пунктов в Чугуевском районе. Отключения газоснабжения потребителям удалось избежать.
 
В Харьковском районе под огонь оккупантов попал газопровод высокого давления. Газовики локализовали утечку газа. На время ремонта около 800 жителям района временно приостановили подачу газа.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  коммунальщики, газ, харьков, ольховка
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