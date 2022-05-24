24.05.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Под Харьковом восстанавливают газоснабжение

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА.

Как сообщает РЕДПОСТ , Ольховка Харьковского района стала четвертым населенным пунктом области, в котором после освобождения из российской оккупации возобновляют газоснабжение.

"На первом этапе специалисты "Харьковгаза" заменяют разрушенные участки на распределительном газопроводе и ремонтируют другие поврежденные инфраструктурные объекты", - отметили в Департаменте.

Кроме того, ремонтно-восстановительные работы провели в Дергачах. Там подключены к газу еще несколько домов.

Враг продолжает обстреливать газовые коммуникации. Прямым попаданием снаряда разрушен один из газорегуляторных пунктов в Чугуевском районе. Отключения газоснабжения потребителям удалось избежать.

В Харьковском районе под огонь оккупантов попал газопровод высокого давления. Газовики локализовали утечку газа. На время ремонта около 800 жителям района временно приостановили подачу газа.