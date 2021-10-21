21.10.2021 11:55 Виталий Хиневич

На ЮЖД в Харькове открыли пункт вакцинации (фото)

21 октября первый день работы нового пункта вакцинации от COVID-19 на Южном вокзале в Харькове



Фото: Василий Голосный

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Пункт вакцинации открыт в медпункте отеля "Экспресс" и позволяет вакцинироваться каждый день с 8:00 до 18:00 с двумя перерывами (с 12:00 до 12:30 и с 16:00 до 16:30).

В данном пункте вакцинация проходит Pfizer и доступна как харьковчанам так и гостям города.

Также с сегодняшнего дня в холле вокзала "Харьков-Пассажирский" работает пункт тестирования. Экспресс-тест в новом пункте будет стоить 350 грн.

Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.

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