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21.10.2021  11:55   Виталий Хиневич

На ЮЖД в Харькове открыли пункт вакцинации (фото)

21 октября первый день работы нового пункта вакцинации от COVID-19 на Южном вокзале в Харькове


Фото: Василий Голосный
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Пункт вакцинации открыт в медпункте отеля "Экспресс" и позволяет вакцинироваться каждый день с 8:00 до 18:00 с двумя перерывами (с 12:00 до 12:30 и с 16:00 до 16:30). 
 
В данном пункте вакцинация проходит Pfizer и доступна как харьковчанам так и гостям города. 
 
Также с сегодняшнего дня в холле вокзала "Харьков-Пассажирский" работает пункт тестирования. Экспресс-тест в новом пункте будет стоить 350 грн.
 
Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.

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Тэги:  коронавирус, вакцинация, харьков
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