21.10.2021 11:37 Рита Парфенова

Островок безопасности, который спасает жизни, установили в Харькове

Новая харьковская разработка защищает жизни пешеходов во время остановки при переходе проезжей части.



city.kharkov.ua

Островок безопасности харьковского типа – такую конструкцию установили на пешеходном переходе по проспекту Людвига Свободы, 37, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе ХГС.



Разработкой новой модели для защиты пешеходов занялись после резонансных ДТП на площади Конституции и на проспекте Науки, где в ноябре прошлого года водитель на большой скорости влетел на островок безопасности, где находились четверо пешеходов. В результате аварии 60-летняя женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.



На проспекте Людвига Свободы установили, можно сказать, опытный образец противоударного островка безопасности. Как выглядит конструкция в реальности, ознакомился и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.



«Островок сделан по всем нормам безопасности. Даже если тяжелая машина на скорости 140 километров в час влетит сюда, то пешеходы останутся живы», – отметил Игорь Терехов.





Руководитель города отметил, что подобные конструкции островков безопасности продолжат устанавливать в Харькове. Они необходимы на всех скоростных автомагистралях города, потому что спасают жизни людей.



«В городе много мест, где такие островки обязательно должны появиться», - подчеркнул он.

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В модельной конструкции островка безопасности, разработанного в нашем городе, предусмотрены защитные бетонные конструкции, оборудованные противотаранными столбами. Эти элементы оснащены осветительными приборами, которые дополнительно дублируют сигнал светофора.





Пешеходы будут находиться на инклюзивной плите со всесезонным противоскользящим покрытием. Для людей с особыми потребностями на островке безопасности смонтированы звуковые индикаторы и специальные тактильные элементы.