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05.10.2021  15:30   Виталий Хиневич

В Харькове занимаются разработкой нового цифрового проекта "Доступность".

Он ориентирован на людей с особыми потребностями, его реализацией занимаются Департамент цифровой трансформации совместно с общественной организацией Креавита и специалистами из Харьковского университета городского хозяйства.

В Харькове разрабатывают новое приложение
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Суть проекта в том, что человек с особыми потребностями находясь, например, дома, сможет проложить себе наиболее удобный маршрут с учетом всех будничных нужд.
 
Проект "Доступность" будет работать как  "Smart Area" или "Easy Way" - приложения, где можно посмотреть движение транспорта, где именно в определенный момент находится трамвай или троллейбус и когда он будет на остановке, но в новой разработке будут учитываться еще и пандусы, съезды по дороге. Так же приложение будет высчитывать примерное количество времени, которое необходимо потратить на дорогу. 
 
"Мы планируем в дальнейшем собрать, обновить эту информацию, не просто, что там находится пандус, но и измерить его, определить угол наклона и нанести это на карту, чтобы можно было, условно говоря, в маршруте из точки «А» в точку «B» увидеть подходящий маршрут. Где вам стоит пойти не по Сумской, а по параллельной улице, так как она более удобна или адаптирована для вас. И важной составляющей является то, что когда все это нанесем на карту, мы увидим, где в городе лучше построена эта инфраструктура, а где, условно говоря, какие-то прорехи. Эту информацию будут использовать, чтобы их перекрыть и сделать ситуацию по городу цельной", - отмечает Андрей Кирик, заместитель директора цифровой трансформации по цифровому развитию. 
 
Проект планируют запустить осенью, сначала в пилотном виде его реализуют в Основянском районе, а  после распространят и на другие районы.
 
Напомним, в Харькове создали виртуальную карту бомбоубежищ. Проект интерактивных укрытий реализуется городским советом совместно с КП «Городской информационный центр» и общественной организацией «Смарт Медиа».
 
Тэги:  харьков
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