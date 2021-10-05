05.10.2021 15:49

«Выборы пройдут прозрачно»: Терехов встретился с экспертами Агентства США по международному развитию

Выборы мэра Харькова пройдут максимально прозрачно при участии украинских и международных наблюдателей. А гражданские организации могут обращаться к руководству Харькова с предложениями о том, что нужно для соответствия выборов самым высоким стандартам.



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Об этом заявил Игорь Терехов в ходе встречи с экспертами проекта «Местное наблюдение за политическими процессами в Украине», который инициировало Агентство США по международному развитию (USAID).

«Выборы должны пройти прозрачно при участии общественных организаций, международный организаций и простых людей. Мы максимально открыты — мы очень хотим, чтобы все было честно и объективно для всех участников выборного процесса», — подчеркнул Игорь Терехов.

Руководитель города также обратился к экспертам USAID с предложением сообщать ему лично обо всем, что необходимо для проведения прозрачных и демократических выборов.

Проект USAID осуществляется гражданской сетью «Опора» — одной из ведущих неправительственных организаций, следящих за соблюдением законодательства на выборах всех уровней. «Опора» существует с 2005 года и представлена во всех областях Украины.

В сентябре «Опора» объявила, что начинает отбор наблюдателей, которые будут отслеживать ход голосования на выборах мэра Харькова 31 октября.