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05.10.2021  15:49   

«Выборы пройдут прозрачно»: Терехов встретился с экспертами Агентства США по международному развитию

Выборы мэра Харькова пройдут максимально прозрачно при участии украинских и международных наблюдателей. А гражданские организации могут обращаться к руководству Харькова с предложениями о том, что нужно для соответствия выборов самым высоким стандартам.


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Об этом заявил Игорь Терехов в ходе встречи с экспертами проекта «Местное наблюдение за политическими процессами в Украине», который инициировало Агентство США по международному развитию (USAID).
 
«Выборы должны пройти прозрачно при участии общественных организаций, международный организаций и простых людей. Мы максимально открыты — мы очень хотим, чтобы все было честно и объективно для всех участников выборного процесса», — подчеркнул Игорь Терехов.  
 
Руководитель города также обратился к экспертам USAID с предложением сообщать ему лично обо всем, что необходимо для проведения прозрачных и демократических выборов. 
 
Проект USAID осуществляется гражданской сетью «Опора» — одной из ведущих неправительственных организаций, следящих за соблюдением законодательства на выборах всех уровней. «Опора» существует с 2005 года и представлена во всех областях Украины.  
 
В сентябре «Опора» объявила, что начинает отбор наблюдателей, которые будут отслеживать ход голосования на выборах мэра Харькова 31 октября. 
 
Тэги:  игорь терехов, выборы
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