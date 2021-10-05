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05.10.2021  16:35   Виталий Хиневич

Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией

Фирма будет иметь собственный флот для перевозки грузов.

Новая почта будет иметь собственный флот
 
 Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Новой почты. 
 
Отмечается, что авиаперевозчик будет именоваться Supernova Airlines. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов». 
 
Данные нововведения регламентированы увеличением международного трафика почтовых отправлений.  Одними из главных целей почтового оператора остается надежность, качество и оперативность. 
 
Ранее Новая почта сотрудничала с другими авиационными компаниями.
 
Напомним, Новая почта начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции. На доставку будет постоянно действовать специальный выгодный тариф - чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки.
 
Источник:   Новая почта
 Тэги:  харьков, новая почта
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