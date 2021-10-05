05.10.2021 16:35 Виталий Хиневич
Новая почта обзаведется собственной авиакомпанией
Фирма будет иметь собственный флот для перевозки грузов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Новой почты.
Отмечается, что авиаперевозчик будет именоваться Supernova Airlines. На счету компании будут числиться собственные самолеты, которые будут отправлять международные посылки из аэропортов «Борисполь» и «Львов».
Данные нововведения регламентированы увеличением международного трафика почтовых отправлений. Одними из главных целей почтового оператора остается надежность, качество и оперативность.
Ранее Новая почта сотрудничала с другими авиационными компаниями.
Напомним, Новая почта начала доставлять
товары из онлайн-магазинов Турции. На доставку будет постоянно действовать специальный выгодный тариф - чем больше вес посылки, тем меньше стоимость доставки.
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