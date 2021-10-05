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05.10.2021  18:19   Дмитрий Колоней

Мадридский «Реал» прибыл в Харьков для матча Лиги Чемпионов

Поединок испанской команды и ЖФК "Жилстрой-1" состоится в среду в Харькове.

Как сообщает "РЕДПОСТ", ссылаясь на социальные сети, сегодня 5 октября 2021 года в Международном аэропорту «Харьков» совершил посадку Airbus A319-111 с ФК «Реал Мадрид».
Визит испанок связан с матчем между командой испанского профессионального клуба прилетела с ФК «Жилстрой-1», который состоится в эту среду, 6 октября 2021 года, в 19:45 в рамках первого тура женской Лиги Чемпионов УЕФА 2021/2022.
Напоним, ранее мы писали о том, что харьковские футболистки прорвались в групповой этап Лиги Чемпионов дважды разгромив киприоток "Аполлона".
 
В одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.
Тэги:  футбол, реал, харьков, жилстрой 1, лига чемпионов
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