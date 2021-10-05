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05.10.2021  14:40   

Чемпионат Украины остался за харьковскими гимнастками

Харьковчанки завоевали медали национального первенства.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на Харьков спортивный, Чемпионат Украины ФСО "Спартак" по художественной гимнастике по программе МС, КМС и I разряда состоялся в Ужгороде. Харьков представляли девушки из команды "Восток".
 
В программе мастеров спорта в групповых упражнениях харьковчанки (Яна Крикливенко, Милана Бессмертная, Юлия Авраменко, Ангелина Мараховская и Ника Нерух) заняли первое место в упражнениях с мячами и с обручами/булавами. В индивидуальной программе Милана Бессмертная стала второй в упражнениях с обручем и лентой.
 
В программе КМС в групповых упражнениях харьковские гимнастки (Анна Штанская, Анастасия Селюкова, Гаяне Овсепян, Лада Павлова и Анастасия Будзинская) заняли третье место в многоборье.
 
Команда гимнасток в составе Анджелины Порчерян, Анастасии Апанасенко, Софии Икан, Евы Сокол, Екатерины Авраховой и Арины Косиновой, которые соревновались по программе 1-го разряда в групповых упражнениях стали чемпионками в упражнении без предмета, а с мячами заняли третье место. А в индивидуальных упражнениях Анастасия Апанасенко завоевала "золото" в многоборье, упражнениях со скакалкой, мячом и булавами.
 
Готовили спортсменок к соревнованиям Елена Филенко, Светлана Черкасова, Алиса Бойко, Анна Свердленко и Ирина Балашова.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что восьмой спортивный фестиваль «Kharkiv Sport City», приуроченный ко Дню физкультуры и спорта, прошел в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

 

Тэги:  гимнастика, чемпионат, харьков, украина
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