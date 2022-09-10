Харківська спортсменка стала чемпіонкою міжнародного турніру

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Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Цього дня як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти. А ось із романтикою треба бути акуратнішими.

Прогноз погоди у Харкові на 10 вересня Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.