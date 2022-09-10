Харківська спортсменка стала чемпіонкою міжнародного турніру

Вихованка харківської спортивної школи добилася успіху у Швейцарії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, вихованка Дитячо-юнацької спортивної школи №16 Немишлянського району Емілія Лє посіла перше місце на Міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики, який відбувся у місті Кантон (Швейцарія). Наставник спортсменки - заслужений тренер України Олена Беляцька.
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