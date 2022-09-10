    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Обстріл Харківщини: загинула людина у Новій Водолазі (фото)
10.09.2022  10:25   Дмитро Колонєй

Обстріл Харківщини: загинула людина у Новій Водолазі (фото)

Правоохоронцями Харківщини розпочато досудове розслідування.

Обстріл Харківщини: загинула людина у Новій Водолазі
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Хакрывську прокуратуру, 10 вересня близько 1 години ночі російські військові завдали ракетного удару по смт Нова Водолага. Окупанти випустили по населеному пункту дві ракети, одна з яких влучила у приватний житловий будинок, який загорівся. Загинула 62-річна жінка.
 
Обстріл Харківщини: загинула людина у Новій Водолазі
 
Ще одна ракета влучила у город приватного домоволодіння, що призвело до пошкодження сусідніх помешкань.
 
Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався з зенітно-ракетного комплексу С-300.
 
Обстріл Харківщини: загинула людина у Новій Водолазі
 
Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Надзвичайні події Мешканці Харківщини зайняли посади при окупантах (фото) 10.09 ЖКГ Комунальники відновили трубопровід після обстрілу Харкова 10.09 Надзвичайні події Звірства окупантів: під Харковом знайдені тіла закатованих (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 