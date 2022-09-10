10.09.2022 11:00 Дмитро Колонєй
Звірства окупантів: під Харковом знайдені тіла закатованих (фото)
Правоохоронці документують злочини загарбників
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, 7 вересня 2022 року українськими військовими звільнено с. Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.
9 вересня 2022 року біля території приватного домоволодіння правоохоронцями знайдено два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.
Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.
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