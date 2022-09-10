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10.09.2022  11:00   Дмитро Колонєй

Звірства окупантів: під Харковом знайдені тіла закатованих (фото)

Правоохоронці документують злочини загарбників

Катували людей під Харковом окупанти, знайдені тіла людей
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, 7 вересня 2022 року українськими військовими звільнено с. Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.
 
Катували людей під Харковом окупанти, знайдені тіла людей
 
9 вересня 2022 року біля території приватного домоволодіння правоохоронцями знайдено два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.
 
Катували людей під Харковом окупанти, знайдені тіла людей
 
Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  зверства, агрессия россии, харьков, чугуев
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