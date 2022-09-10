10.09.2022 11:00 Дмитро Колонєй

Звірства окупантів: під Харковом знайдені тіла закатованих (фото)

Правоохоронці документують злочини загарбників

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, 7 вересня 2022 року українськими військовими звільнено с. Гракове у Чугуївському районі. Після деокупації місцевий мешканець звернувся до поліції та розповів, що російські військові змусили його закопати тіла двох чоловіків.

9 вересня 2022 року біля території приватного домоволодіння правоохоронцями знайдено два трупи з вогнепальними пораненнями в області потилиці та зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військовослужбовці у березні під час окупації села.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.