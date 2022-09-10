10.09.2022 11:31 Дмитро Колонєй

Комунальники відновили трубопровід після обстрілу Харкова

Про це поінформували КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Харківводоканал» ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» оперативно відновили нештатну ситуацію на водоводі у Київському районі після влучання снаряду.

За інформацією начальника районної служби КП «Харківводоканал» Віталія Чупандін, 10вересня 2022 року було пошкоджено ділянку трубопроводу діаметром 200 мм на вул. Наталії Ужвій. За його словами, ремонт після прямого влучання у трубопровід займає набагато більше часу – необхідно було виконати відкачати воду, визначити місце та обсяг пориву, виконати багато земляних робіт. У підсумку переклали п'ять метрів мереж та повністю відновили водопостачання. Також робітники упорядкують місце розриття.

Загалом 9 вересня 2022 року, бригади комплексу «Харківводопостачання»

усунули 12 пошкоджень на трубопроводах

упорядкували 10 оглядових колодязів.

виконали складний ремонт на водоводі діаметром 1000 мм на пр. Героїв Харкова у Немишлянському районі.

10 вересня 2022 року ремонтами займаються 20 бригад, які взяли у роботу 15 об'єктів.