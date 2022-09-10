10.09.2022 12:00 Дмитро Колонєй

Зловмисники їздили Харковом з купою вкрадених речей (фото)

Патрульні Харкова затримали правопорушників.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, 10 вересня 2022 року близько 5-ї години ранку, патрульні зупинили Renault за прушення комендантської години. Під час перевірки документів водій помітно нервував та не міг пояснити мету своєї поїздки.

Під час перевірки в салоні та багажнику авто поліцейські виявили значну кількість тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Чоловік розповів, що ці товари він викрав з магазину на вулиці Зубенка.

Але на цьому історія не завершилась. Згодом два інші патрульні екіпажі зупинили автомобілі Daewoo та Mazda. В салоні автівок були аналогічні товари, походження яких водії пояснити не змогли. Все ж чоловіки зізнались у скоєному та повідомили, що викрали їх з того ж магазину.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.