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10.09.2022  12:00   Дмитро Колонєй

Зловмисники їздили Харковом з купою вкрадених речей (фото)

Патрульні Харкова затримали правопорушників.

Вкрали купу речей та їздили Харковом на Renault під час комендантської години зловмисники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, 10 вересня 2022 року близько 5-ї години ранку, патрульні зупинили Renault за прушення комендантської години. Під час перевірки документів водій помітно нервував та не міг пояснити мету своєї поїздки.
 
Під час перевірки в салоні та багажнику авто поліцейські виявили значну кількість тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Чоловік розповів, що ці товари він викрав з магазину на вулиці Зубенка.
 
Вкрали купу речей та їздили Харковом на Renault під час комендантської години зловмисники
 
Але на цьому історія не завершилась. Згодом два інші патрульні екіпажі зупинили автомобілі Daewoo та Mazda. В салоні автівок були аналогічні товари, походження яких водії пояснити не змогли. Все ж чоловіки зізнались у скоєному та повідомили, що викрали їх з того ж магазину.
 
Вкрали купу речей та їздили Харковом на Renault під час комендантської години зловмисники
 
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  воровство, кража, харьков
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