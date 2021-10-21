21.10.2021 11:03 Евгений Клочко

Танцующие IT-шники: В Харькове покажут спектакль с дополненной реальностью P.A.N.TER.

В Харькове 29 октября на сцене Дома студентов Национального юридического университета покажут мультимедийное танцевальное представление P.A.N.TER - это совместный проект Платформы современного танца (Украина) и Post Theater (Германия).

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на организаторов представления, идейной основой спектакля стал рассказ «Голодарь» Франца Кафки. В нем писатель рассказывает историю старого циркача, чьим фирменным трюком было длинное и утомительное голодание. Однако Голодарь терпит фиаско рядом с новым аттракционом - блестящей молодой пантерой. Создатели представления сравнивают эту пантеру с опциями виртуальной и дополненной реальности, а самого Голодаря - с художником в эру информационных технологий.

Свою позицию относительно такого противостояния авторы зашифровали в названии спектакля: P.A.N.TER - Performing Arts Never Terminate / перформативные искусства никогда не заканчиваются.

Совместно с IT-компанией WeAR Studio команда разработала инструмент для сценических практик, который позволяет синхронизировать различные медиа: видеопроекция, живые исполнители, физическая и дополненная реальности - все это взаимодействует во времени и пространстве представления.

Кроме того, в дополненной реальности ALTstage используются не анимированные цифровые модели, а видео настоящих танцоров. На сегодняшний день эта технология является уникальной для театральных практик как Украины, так и мира.

Обратите внимание, что для комфортного просмотра P.A.N.TER вам стоит взять с собой планшет или смартфон со следующими техническими характеристиками:

iPhone7 или новее

смартфон на Android 8 или новее

Убедитесь, что ваш смартфон:

заряженный не менее чем на 80%;

имеет достаточно свободной памяти, не менее 1,5 - 2 ГБ.

Если же у вас нет возможности взять на показ соответствующий гаджет, организаторы обеспечат вам возможность просмотра другим способом.

Справка: «ALTstage Шаг с экрана» - уникальная технология использования дополненной реальности вместе с живыми событиями или видеоконтентом. Ее создает международная команда во главе с украинцами.

Уникальность ALTstage в синхронизации во времени и пространстве различных цифровых реальностей, отображении Волюметрического (объемного) видео реальных людей, и сжатии объемного видео до размеров, которые могут воспроизводиться смартфонами.

Напомним, в Харькове прошла персональная выставка живописи с дополненной реальностью харьковской художницы Марии Лемешовой «Вальс цветов».