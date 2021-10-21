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21.10.2021  10:50   Виталий Хиневич

Женщина погибла в огне: в Харькове произошел пожар

В Холодногорском районе произошло возгорание в квартире многоэтажного дома.

Пожар в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 21 октября около 3:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме по улице Таганской, 16. 
 
К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади 5 квадратных метров. В квартире на втором этаже горели хозяйственные вещи и кровать. 
 
 
Во время тушения огня было обнаружено тело 38-летней женщины. 
 
На ликвидацию пожара понадобилось более часа. 
 
Предварительная причина происшествия - неострожное обращение с огнем  во время курения.
 
Напомним, ранее тело 28-летнего мужчины нашли в сгоревшей квартире Харькова.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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