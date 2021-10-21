21.10.2021 10:50 Виталий Хиневич

Женщина погибла в огне: в Харькове произошел пожар

В Холодногорском районе произошло возгорание в квартире многоэтажного дома.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 21 октября около 3:50 спасателям поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме по улице Таганской, 16.

К моменту прибытия спасателей огонь распространился на площади 5 квадратных метров. В квартире на втором этаже горели хозяйственные вещи и кровать.

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Во время тушения огня было обнаружено тело 38-летней женщины.

На ликвидацию пожара понадобилось более часа.

Предварительная причина происшествия - неострожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, ранее тело 28-летнего мужчины нашли в сгоревшей квартире Харькова.