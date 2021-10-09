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09.10.2021  13:44   Рита Парфенова

Тело 28-летнего мужчины нашли в сгоревшей квартире Харькова

Пожар в жилой многоэтажке Салтовки унес жизнь сына хозяйки квартиры.

https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/18440.html

В кооперативном доме по улице Гвардейцев Широнинцев, 44 вечером 8 октября произошел пожар. Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, на втором этаже девятиэтажки загорелась квартира. На площади около семи квадратных метров были объяты огнем мебель и домашние вещи.

Когда спасатели тушили пожар, в комнате нашли тело мужчины. Погибшим оказался 28-летний сын хозяйки квартиры.

Результатом пожара стало сильно задымление на лестничных проемах и в подъезде дома. Чтобы обезопасить жильцов многоэтажки, пожарные вывели на свежий воздух 5 человек.

Через час после вызова бойцов ГСЧС пожар был потушен. В его ликвидации приняли участие три отделения спасателей на двух автоцистернах и одной автолестнице.

Следствие устанавливает причину возгорания.

Напомним, 8 октября во время тушения пожара в постройке возле водоема по улице Краснодарской были обнаружены тела двух людей.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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