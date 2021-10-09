09.10.2021 13:44 Рита Парфенова

Тело 28-летнего мужчины нашли в сгоревшей квартире Харькова

Пожар в жилой многоэтажке Салтовки унес жизнь сына хозяйки квартиры.

В кооперативном доме по улице Гвардейцев Широнинцев, 44 вечером 8 октября произошел пожар. Как пишет РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, на втором этаже девятиэтажки загорелась квартира. На площади около семи квадратных метров были объяты огнем мебель и домашние вещи.



Когда спасатели тушили пожар, в комнате нашли тело мужчины. Погибшим оказался 28-летний сын хозяйки квартиры.



Результатом пожара стало сильно задымление на лестничных проемах и в подъезде дома. Чтобы обезопасить жильцов многоэтажки, пожарные вывели на свежий воздух 5 человек.



Через час после вызова бойцов ГСЧС пожар был потушен. В его ликвидации приняли участие три отделения спасателей на двух автоцистернах и одной автолестнице.



Следствие устанавливает причину возгорания.

Напомним, 8 октября во время тушения пожара в постройке возле водоема по улице Краснодарской были обнаружены тела двух людей.