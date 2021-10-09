09.10.2021 14:44 Наталья Иванова

Харьковским предпринимателям перечислили карантинные выплаты, обещанные Тереховым

Материальную помощь получили 26 тысяч предпринимателей, которые были вынуждены остановить свою деятельность в период карантина



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, «Ощадбанк» начал перечислять финансовую помощь харьковским предпринимателям, пострадавшим от закрытия в локдаун. Выплаты в размере 2000 гривен выделил горсовет Харькова.



Материальную помощь получат почти 26 тысяч предпринимателей, которые были вынуждены остановить свою деятельность в период карантина. Их список был составлен на основе личных заявок, которые предприниматели оформляли через государственный сервис «Дія».



«Всем нам пришлось пережить сложный период, связанный с карантинными ограничениями, локдауном, закрытием предприятий. Как известно, государство выделило по 8 тысяч гривен предпринимателям, которые не работали в локдаун. А мы на предусмотрим дополнительную поддержку таким предпринимателям в размере 2 тысяч гривен. Таким образом, компенсацию от Харьковского горсовета получат около 26 тысяч предпринимателей», — ранее говорил руководитель города Игорь Терехов, анонсируя помощь.



Общая сумма финансовой помощи составит порядка 52 миллионов гривен.



Напомним, что ранее в рамках поддержки бизнеса Харьковский горсовет снизил арендные ставки на землю на 2022 год. Это решение касается более 3 тысяч предпринимателей, которые суммарно сэкономят около 100 миллионов гривен.