Харьковским предпринимателям перечислили карантинные выплаты, обещанные Тереховым

Материальную помощь получили 26 тысяч предпринимателей, которые были вынуждены остановить свою деятельность в период карантина
Как сообщает РЕДПОСТ, «Ощадбанк» начал перечислять финансовую помощь харьковским предпринимателям, пострадавшим от закрытия в локдаун. Выплаты в размере 2000 гривен выделил горсовет Харькова.
Материальную помощь получат почти 26 тысяч предпринимателей, которые были вынуждены остановить свою деятельность в период карантина. Их список был составлен на основе личных заявок, которые предприниматели оформляли через государственный сервис «Дія».
«Всем нам пришлось пережить сложный период, связанный с карантинными ограничениями, локдауном, закрытием предприятий. Как известно, государство выделило по 8 тысяч гривен предпринимателям, которые не работали в локдаун. А мы на предусмотрим дополнительную поддержку таким предпринимателям в размере 2 тысяч гривен. Таким образом, компенсацию от Харьковского горсовета получат около 26 тысяч предпринимателей», — ранее говорил руководитель города Игорь Терехов, анонсируя помощь.
Общая сумма финансовой помощи составит порядка 52 миллионов гривен.
Напомним, что ранее в рамках поддержки бизнеса Харьковский горсовет снизил арендные ставки на землю на 2022 год. Это решение касается более 3 тысяч предпринимателей, которые суммарно сэкономят около 100 миллионов гривен.
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