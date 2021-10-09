В Харькове сообщили о минировании ковидных больниц

Взрывчатку ищут в семи лечебных учреждениях города.
Как пишет РЕДПОСТ, о минировании опорных ковидных больниц в Харькове сообщили соцсети.
По неофициальной информации, сообщили о взрывчатке в шести больницах, обслуживающих коронавирусных больных. В их число вошли Областная инфекционная больница, детская инфекционная больница, диспансер радиационной защиты населения («чернобыльская» больница) и железнодорожная больница.
В пресс-службе Нацполиции уточнили, что по сообщению неизвестного в Харькове заминированы семь больниц и один из супермармаркетов. Об этом сообщили по электронной почте, письмо в полицию поступило 9 октября около 13:10.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
В Департаменте здравоохранения ХОГА акцентировали внимание на том, что несмотря на анонимные сообщения, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Никто из больных не пострадал. На процесс госпитализации больных с коронавирусом эта ситуация не повлияла.
Напомним, 22 сентября правоохранители искали взрывчатку в здании суда на площади Театральной в Харькове.
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День обещает быть успешным, причем не только для вас, но и для ваших оппонентов. Так что как минимум здоровой конкуренции сегодня не избежать.
В конце недели Харьков продолжит находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона Lioba, поэтому будет сохраняться сухая и прохладная погода с температурой несколько ниже нормы.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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