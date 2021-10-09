    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове сообщили о минировании ковидных больниц
09.10.2021  15:01   Рита Парфенова

В Харькове сообщили о минировании ковидных больниц

Взрывчатку ищут в семи лечебных учреждениях города.


Telegram

Как пишет РЕДПОСТ, о минировании опорных ковидных больниц в Харькове сообщили соцсети.

По неофициальной информации, сообщили о взрывчатке в шести больницах, обслуживающих коронавирусных больных. В их число вошли Областная инфекционная больница, детская инфекционная больница, диспансер радиационной защиты населения («чернобыльская» больница) и железнодорожная больница.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что по сообщению неизвестного в Харькове заминированы семь больниц и один из супермармаркетов. Об этом сообщили по электронной почте, письмо в полицию поступило 9 октября около 13:10.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

В Департаменте здравоохранения ХОГА акцентировали внимание на том, что несмотря на анонимные сообщения, медицинская помощь пациентам оказывается в полном объеме. Никто из больных не пострадал. На процесс госпитализации больных с коронавирусом эта ситуация не повлияла.

Напомним,  22 сентября правоохранители искали взрывчатку в здании суда на площади Театральной в Харькове.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Криминал и происшествия В Харькове возле ЮЖД перекрыта улица: подробности 20.07 Криминал и происшествия Минирование: в харьковском суде ищут взрывчатку 23.06 Криминал и происшествия Минирование в Харькове: в офисном зданиии бомб не обнаружено (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 