09.10.2021 16:37 Лера Кононова

Укрзалізниця ввела новые поезда из Харькова

На 2022 год Укрзалізниця разработала график движения поездов, который представлен уже сейчас. Согласно пожеланиям пассажиров, введены новые маршруты.

Изучение аналитики и трендов, а также желания, выраженные клиентами Укрзалізниці, подтолкнуло предприятие к созданию нескольких новых направлений по Украине, в том числе из Харькова, а также железная дорогая оптимизировала движение 58% курсирующих уже сейчас поездов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Согласно предложениям и трендам выведено топ-10 самых популярных пунктов назначения, каждый из которых по словам Укрзалізниці получит новые сообщения:

1. Киев

2. Львов

3. Одесса

4. Харьков

5. Днепр

6. Винница

7. Херсон

8. Запорожье

9. Ивано-Франковск

10. Хмельницкий



Подробнее о новых маршрутах: на них введено 19 пар новых поездов, которые призваны соединить областные и региональные центры.



Самым важным соединением среди новых станет №6\5 Мариуполь – Ворхота (Рахов), поскольку его маршрут станет самым длинным в стране – 1756 км. С помощью рейса №6\5 жители Мариуполя, Днепра и Запорожья получат прямое соединение с рядом городов на западной Украине (Яремче, Ивано-Франковск, Ворхота, Ясени, Рахов). Также маршрут является ускоренным и экономит пассажирам 7 часов времени в дороге, преодолевая дистанцию за 21 час, вместо 28.

Не менее важным событием, увеличивающим комфорт пассажиров, станет ускорение поездов.



Состоянием на сентябрь 2021 года Укрзалізниця смогла сэкономить пассажирам 270.000 часов в дороге за счет ускорения и оптимизации маршрутов.

Например, один только маршрут Киев-Мариуполь смог сэкономить 135.000 часов.





В целом же прогноз предприятия по экономии на 2022 год составляет 4.530.000 часов.





Согласно графику, планируется ускорение 49 поездов, изменение периодичности курсирования 8 пар и изменение маршрута 8 пар, что приведет к экономии тех самых часов.



Важным для харьковчан станет ускорение поезда №77\78 Харьков-Мариуполь, который благодаря оптимизации стал на 2 часа и 5 минут быстрее при следовании из Харькова и на 3 часа и 29 минут при выезде из Мариуполя.



Кроме этого, ускорено поезда №45/46 Ужгород - Лисичанск, №108/107 Одесса - Ужгород, №135/136 Черновцы - Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь - Одесса, №145/146 Киев - Измаил, №250/249 Черновцы - Киев и другие. А вот новые сообщения Харькову принесет поезд №113/114 Львов - Бахмут (с Луцком, Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой и Бахмутом).

Напомним, с 10 октября Укрзалізниця возобновляет движение поездов в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».