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09.10.2021  16:37   Лера Кононова

Укрзалізниця ввела новые поезда из Харькова

На 2022 год Укрзалізниця разработала график движения поездов, который представлен уже сейчас. Согласно пожеланиям пассажиров, введены новые маршруты.

Новые поезда из Харькова на 2022 годё

Изучение аналитики и трендов, а также желания, выраженные клиентами Укрзалізниці, подтолкнуло предприятие к созданию нескольких новых направлений по Украине, в том числе из Харькова, а также железная дорогая оптимизировала движение 58% курсирующих уже сейчас поездов, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Согласно предложениям и трендам выведено топ-10 самых популярных пунктов назначения, каждый из которых по словам Укрзалізниці получит новые сообщения:
1.  Киев
2.  Львов
3.  Одесса
4.  Харьков
5.  Днепр
6.  Винница
7.  Херсон
8.  Запорожье
9.  Ивано-Франковск
10.  Хмельницкий

Подробнее о новых маршрутах: на них введено 19 пар новых поездов, которые призваны соединить областные и региональные центры.

Самым важным соединением среди новых станет №6\5 Мариуполь – Ворхота (Рахов), поскольку его маршрут станет самым длинным в стране – 1756 км. С помощью рейса №6\5 жители Мариуполя, Днепра и Запорожья получат прямое соединение с рядом городов на западной Украине (Яремче, Ивано-Франковск, Ворхота, Ясени, Рахов). Также маршрут является ускоренным и экономит пассажирам 7 часов времени в дороге, преодолевая дистанцию за 21 час, вместо 28.
Не менее важным событием, увеличивающим комфорт пассажиров, станет ускорение поездов.

Состоянием на сентябрь 2021 года Укрзалізниця смогла сэкономить пассажирам 270.000 часов в дороге за счет ускорения и оптимизации маршрутов.
Например, один только маршрут Киев-Мариуполь смог сэкономить 135.000 часов.

Укрзалізниця смогла сэкономить пассажирам 270.000 часов в дороге за счет ускорения и оптимизации маршрутов.

В целом же прогноз предприятия по экономии на 2022 год составляет 4.530.000 часов.

В целом же прогноз предприятия по экономии на 2022 год составляет 4.530.000 часов.

Согласно графику, планируется ускорение 49 поездов, изменение периодичности курсирования 8 пар и изменение маршрута 8 пар, что приведет к экономии тех самых часов.

Важным для харьковчан станет ускорение поезда №77\78 Харьков-Мариуполь, который благодаря оптимизации стал на 2 часа и 5 минут быстрее при следовании из Харькова и на 3 часа и 29 минут при выезде из Мариуполя.

Кроме этого, ускорено поезда №45/46 Ужгород - Лисичанск, №108/107 Одесса - Ужгород, №135/136 Черновцы - Белгород-Днестровский, №142/141 Мариуполь - Одесса, №145/146 Киев - Измаил, №250/249 Черновцы - Киев и другие. А вот новые сообщения Харькову принесет поезд №113/114 Львов - Бахмут (с Луцком, Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой и Бахмутом).

Напомним, с 10 октября Укрзалізниця возобновляет движение поездов в Польшу. Продажа железнодорожных билетов по направлению «Киев-Пшемысль» стартует с 1 октября. На заданном маршруте, будет работать поезд марки «Hyundai Интерсити+».

Тэги:  поезд, укрзалізниця, харьков
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