09.10.2021 18:05 Рита Парфенова

Уникальные социальные проекты Харькова перенимают другие города Украины

В реализации уникальных социальных проектов Харьков выступает инновационной площадкой для других городов Украины.



Фото из открытых источников

Для города-миллионника социальная сфера всегда в приоритете, и первоочередной задачей становится адаптация общественных проектов под нужды горожан. В последние годы опыт Харькова в этом направлении перенимают другие города Украины, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковские известия.



Именно в нашем городе обкатывались в качестве пилотных социальные проекты «Цифровая грамотность», «Е-малятко», «Cashless», «E-health» и другие. И сегодня они служат для удобства, безопасности и комфорта горожан. Так, «E-health» — дает возможность записаться на прием к врачу, просмотреть историю болезней или получить онлайн электронный рецепт через приложение «Кабинет харьковчанина».



Первый в Украине коммунальный «Социальный отель» тоже был открыт в Харькове. Он расположен на улице Валентиновской, 23-г и работает на базе терцентра Московского района. Его услугами могут пользоваться люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах и оставшиеся без жилья, а также внутренне перемещенные лица.



Одним из последних успешных социальных проектов, внедряемых в городе, стала «Карта харьковчанина», аналогов ему нет в Украине. Проект «Карта харьковчанина» предоставляет жителям города специальные предложения и дисконтные скидки на обслуживание и покупки, позволяя тем самым экономить на ежедневных расходах. Он уже успел объединить более 150 предприятий-партнеров, чье участие подтверждает социальную ответственность харьковского бизнеса. И самым желанным партнером стал Харьковский зоопарк, ведь владельцам Карты – вход бесплатный.



«Карта харьковчанина» – это персональная карта жителя города для получения привилегированного доступа к системе муниципальных и коммерческих услуг. Всего выпущено пять видов карточек: ученическая, студенческая, общая, льготная, пенсионная, коммунальная. Для получения карточки любого вида нужно заполнить анкету в бумажном или электронном виде.



«Карта харьковчанина» затрагивает все сферы жизни. Куда бы ни пошел человек, с какой бы ситуацией он ни столкнулся — везде будет получать скидки. Начиная от заправки автомобиля и до интернет-провайдеров, вызова такси, покупки медикаментов и даже покупки жилья. Также «Карта харьковчанина» может использоваться для оплаты проезда в городском транспорте, будет служить ученическим билетом для школьников», – отметил руководитель города Игорь Терехов.



В настоящее время анкеты на получение Карты харьковчанина подали полмиллиона человек. Двадцать тысяч уже получили «пластик». Анкету на получение Карты харьковчанина можно подать электронном виде или получив необходимые документы в Центре предоставления административных услуг. Подробные инструкции и список возможностей Карты можно прочесть на ее официальном сайте.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о выгоде , которую получат обладатели Карты харьковчанина.