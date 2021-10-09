Инфицирование Covid-19 выявили еще у 576 жителей Харькова

Почти шесть сотен харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 974 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 576 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 174 782 случая коронавирусной болезни.
Из них:
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 696 человек (в том числе 576 жителей города Харькова). 99 человек заболели в Богодуховском районе, 66 – в Красноградском, 39 – в Купянском, 32 – в Чугуевском, 24 – в Изюмском, 18 – в Лозовском.
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День обещает быть успешным, причем не только для вас, но и для ваших оппонентов. Так что как минимум здоровой конкуренции сегодня не избежать.
В конце недели Харьков продолжит находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона Lioba, поэтому будет сохраняться сухая и прохладная погода с температурой несколько ниже нормы.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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