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09.10.2021  11:53   Рита Парфенова

Инфицирование Covid-19 выявили еще у 576 жителей Харькова

Почти шесть сотен харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 974 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 576 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 174 782 случая коронавирусной болезни.

Из них:

  • 4 108 летальных случаев (за последние сутки умерло 17 человек);
  • 152 745 человек выздоровели (за сутки выздоровели 517 человек);
  • 17 929 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 440 человек).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 696 человек (в том числе 576 жителей города Харькова). 99 человек заболели в Богодуховском районе, 66 – в Красноградском, 39 – в Купянском, 32 – в Чугуевском, 24 – в Изюмском, 18 – в Лозовском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 9 октября 2021 года.


 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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