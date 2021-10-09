09.10.2021 11:53 Рита Парфенова

Инфицирование Covid-19 выявили еще у 576 жителей Харькова

Почти шесть сотен харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 974 новых случая заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 576 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 174 782 случая коронавирусной болезни.



Из них:

4 108 летальных случаев (за последние сутки умерло 17 человек);

152 745 человек выздоровели (за сутки выздоровели 517 человек);

17 929 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 440 человек).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 696 человек (в том числе 576 жителей города Харькова). 99 человек заболели в Богодуховском районе, 66 – в Красноградском, 39 – в Купянском, 32 – в Чугуевском, 24 – в Изюмском, 18 – в Лозовском.







