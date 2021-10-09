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09.10.2021  10:29   Рита Парфенова

Отключение воды: аварийные бригады водоканала выехали в 8 районов Харькова

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 9 октября.

Киевский район:

  • ул. Астрономическая, 13 (п. №2) до 20:00 10 октября.

Московский район:

  • ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 110-б (п. №1, стояк) до 20:00 9 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Станционная (ч/с),
  • въезд Станционный (ч/с),
  • ул. Базарная (ч/с) до 20:00 9 октября;
  • ул. Рабкоровская, 33 до 20:00 11 октября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 56 (стояк) до 20:00 9 октября.

Слободской район:

  • пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 9 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Ильинская, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 9 октября.

Шевченковский район:

  • ул. 23 Августа, 2 (п. №6, стояк),
  • пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 46-б (п. №3) до 20:00 9 октября.

Напомним, 8 октября в части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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