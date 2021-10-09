09.10.2021 08:00

9 октября: какой сегодня праздник

Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.

Профессиональный праздник агентов недвижимости и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.



День риэлтора считают своим профессиональным праздником специалисты, помогающие в решении вопросов покупки, аренды квартир и помещений, а также их юридического оформления.



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9 октября 1874 года в Швейцарии представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учредивший Генеральный почтовый союз. Теперь в этот день отмечается Всемирный день почты.



Современная почта во многих промышленно-развитых государствах активно работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает информационные технологии, гибридную почту и электронную коммерцию.



По данным Всемирного почтового союза, «международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она предназначена для обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки товаров и обмена идеями. Почта передает личные мысли друзей на большие расстояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить клиентов и соответствовать их потребностям».

Также в этот день…

В 1201 году родился Робер де Сорбон, французский теолог, который создаст Мозг всей Европы – всем университетам университет – богословский коллеж Сорбонну.



1451 – родился Христофор Колумб, испанский мореплаватель и открыватель новых земель.



1835 – родился Шарль Камиль Сен-Санс (ум. 1921), французский композитор («Самсон и Далила»).



1872 – Аарон Монтгомери Уард выпустил первый каталог заказов по почте. Он состоял из одной странички.



1874 – родился Николай Рерих, российский живописец, театральный художник, археолог, путешественник, писатель.



1904 – родился Николай Бажан, украинский советский поэт, переводчик, публицист и общественный деятель.



1936 – родился Эдмонд Кеосаян, советский режиссер, снявший культовую трилогию о красных дьяволятах: «Неуловимые мстители», «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».



1940 – родился Джон Леннон, британский рок-музыкант, певец, поэт, композитор, художник, писатель. Основатель и лидер группы «Битлз».



1964 – родился Гильермо дель Торо, мексиканский продюсер и режиссер («Лабиринт Фавна», «Хэллбой»).



1965 – песня «Битлз» «Yesterday» возглавила американский хит-парад. На вершине хит-парада она оставалась четыре недели. На сегодняшний день известно, что более двух с половиной тысяч исполнителей и музыкальных коллективов включали эту песню в свой репертуар.



1967 – умер Андре Моруа (настоящее имя Эмиль Эрзог), французский писатель («Превратности судьбы», «Письма к незнакомке»), мастер жанра романизированной биографии (книги о Шелли, Байроне, Бальзаке, Тургеневе, Жорж Санд, Дюма-отце и Дюма-сыне, Гюго).



1989 – на Центральном телевидении прошел первый сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. С интервалом в две недели прошли шесть передач, и зрители (пациенты?) в зале и у телеэкранов дружно внимали установкам целителя.



2003 – В Харькове открыто восстановленное здание театра имени Пушкина на улице Чернышевской, 11.



2009 – в Харькове открыт памятник выдающемуся ученому-офтальмологу, профессору Леонарду Гиршману, который всю жизнь работал в Харькове и создал знаменитую глазную клинику.



2010 – в Харькове в саду имени Шевченко открыт памятник 50-й параллели. Харьков считается крупнейшим городом в мире, расположенным на данной параллели.



Именины отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.