09.10.2021 07:00

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 9 октября

День обещает быть успешным, причем не только для вас, но и для ваших оппонентов. Так что как минимум здоровой конкуренции сегодня не избежать.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Тушеваться не стоит! Если хотите добиться своего, умейте быть настойчивыми и сумейте при необходимости постучать кулаком по столу. Ну или какая твердая поверхность будет под рукой.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды обещают, что сегодня любое дело будет спориться в ваших руках! Так что, набрав темп, не тормозите и в трудовом порыве сумеете переделать огромное количество дел.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Рассчитывать на окружающих звезды не советуют. Сегодня для вас будет комфортнее пуститься в одиночное плавание и полагаться на собственные силы. Дела, в которых все от начала до конца вы решаете сами, ждет блестящий успех.



Рак (22 июня – 23 июля)

Если вдруг сегодня вас попросят организовать или даже провести какое-либо мероприятие – как деловое, так и личного характера, – соглашайтесь. Ваши усилия вознаградятся приятными бонусами.



Лев (24 июля – 23 августа)

Могут проявиться завистники, желающие вас подсидеть. Звезды советуют собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Торопливость может сильно мешать поскорее добиться результата. Задержки и пробуксовки могут ожидать практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение можно, только если избавиться от своего внутреннего нетерпения.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними – такая позиция вряд ли устроит сегодня. Положительный момент в делах – готовность нести ответственность за результат. Такой подход поможет добиться неплохих результатов.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Секрет успеха кроется в умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. Даже не обладая никакими особыми правами, вам может удасться незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Если вам поручат что-то, с чем боитесь справиться из-за нехватки знаний или опыта, учтите – неуверенность в себе может плохо сказаться на результате. Поэтому звезды предлагают отбросить все сомнения, прежде чем взяться за работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Хорошее настроение, которым обещают наделить сегодня звезды, благоприятно отразиться и на состоянии ваших дел. Работа обещает спориться, а окружающие будут тянуться к вам и не раз в течение дня спросят его совета.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Главной движущей силой станут амбиции! Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. К тому же звезды обещают, что и окружающие отнесутся к вашему продвижению благосклонно, и даже способны подтолкнуть немного вперед.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рутина будет особенно тяготить сегодня. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды советуют встряхнуться и что-либо поменять. Лучше всего, если найдутся дела за пределами четырех стен – смена обстановки вернет позитивный настрой.