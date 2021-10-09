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09.10.2021  05:58   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на выходные, 9 и 10 октября

В конце недели Харьков продолжит находиться под влиянием мощного и малоподвижного антициклона Lioba, поэтому будет сохраняться сухая и прохладная погода с температурой несколько ниже нормы.

Прогноз погоды в Харькове на выходные

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 9 октября, первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2°...+3°С,днем +9°...+14°С (температура комфорта +11°С).

В воскресенье, 10 октября, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2°...+3°С,днем +9°...+14°С (температура комфорта +13°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Прогноз космической погоды на выходные порадует метеозависимых людей. Геомагнитные колебания будут небольшими и не приведут к возникновению магнитных бурь.

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