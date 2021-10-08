08.10.2021 20:54

Осенняя фотопрогулка по Харькову

Наш город прекрасен в любое время года, но в особенности - осенью.





Это время, когда жёлтые листья под голубым небом напоминают харьковчанам флаг Украины, теперь гордо возвышающийся на самом высоком флагштоке Европы – на нашей Сергиевской площади. Это время, когда жёлтые листья под голубым небом напоминают харьковчанам флаг Украины, теперь гордо возвышающийся на самом высоком флагштоке Европы – на нашей Сергиевской площади.

Харьковчане спешат запечатлеть на фото, а кто-то и красками на холсте, красоту осени.

Мы не стали исключением и публикуем для вас осенний фоторепортаж о нашем любимом Харькове с его главными достопримечательностями и просто любимыми местами горожан.

Отправляйтесь на фотопрогулку вместе с РЕДПОСТ по главным харьковским достопримечательностям: площади Конституции, парку Горького, площади Свободы, саду Шевченко.

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