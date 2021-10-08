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08.10.2021  20:54   

Осенняя фотопрогулка по Харькову

Наш город прекрасен в любое время года, но в особенности - осенью.

Покровский собор в Харькове, осень

Это время, когда жёлтые листья под голубым небом напоминают харьковчанам флаг Украины, теперь гордо возвышающийся на самом высоком флагштоке Европы – на нашей Сергиевской площади. 
 
Харьковчане спешат запечатлеть на фото, а кто-то и красками на холсте, красоту осени. 
 
Мы не стали исключением и публикуем для вас осенний фоторепортаж о нашем любимом Харькове с его главными достопримечательностями и просто любимыми местами горожан.
 
Отправляйтесь на фотопрогулку вместе с РЕДПОСТ по главным харьковским достопримечательностям: площади Конституции, парку Горького, площади Свободы, саду Шевченко.

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Тэги:  осень, харьков, пейзаж
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