В Харькове на ХТЗ скрутили буйного дебошира (видео)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 8 октября День удачен в финансовом плане. Причем как для получения денежного вознаграждение за проделанную работу, так и для начала новых проектов. Сомнительные предложения отвергайте на корню.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 октября Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.