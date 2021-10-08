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08.10.2021  20:46   Дмитрий Колоней

В Харькове на ХТЗ скрутили буйного дебошира (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове произошел инцидент на рынке ХТЗ.
Здесь дебоширил хулиган - разбивал чей-то автомобиль.
 
 
В это время полицейские проезжали мимо. Увидев происходящее, они  вмешались. Неадекват начал сопротивляться копам. Им пришлось нести господина на руках.
 
 
Подробностей инцидента пока нет.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку.
 
Тэги:  драка, дебош, харьков, хулиганство, разбивал машину
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