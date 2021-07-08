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08.07.2021  12:04   

Кидался на авто и унижал Украину: в Харькове напротив горсовета скрутили иностранца (видео)

Инцидент произошел напротив харьковской мэрии на проезжей части.

В Харькове задержали иностранца, который разбил авто и оскорбил Украину
Кадр из видео
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковский Телеграмм-канал Автомобильный Харьков. По словам очевидцев, иностранец кидался на проезжающие автомобили и одному из авто разбил лобовое стекло.
 
На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и скрутили дебошира. Во время задержания злоумышленник выкрикивал нелестные слова в адрес нашего государства на английском языке.
 

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который в обувном магазине кидался на посетителей с ножом.

Тэги:  харьков
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