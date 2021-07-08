Кидался на авто и унижал Украину: в Харькове напротив горсовета скрутили иностранца (видео)

Инцидент произошел напротив харьковской мэрии на проезжей части.
Напомним, в Харькове задержали мужчину, который в обувном магазине кидался на посетителей с ножом.
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Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
В Харькове преимущественно солнечно, без осадков. Днем столбик термометра дорастет до 30 градусов тепла.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
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