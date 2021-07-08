08.07.2021 12:04

Кидался на авто и унижал Украину: в Харькове напротив горсовета скрутили иностранца (видео)

Инцидент произошел напротив харьковской мэрии на проезжей части.

Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковский Телеграмм-канал Автомобильный Харьков. По словам очевидцев, иностранец кидался на проезжающие автомобили и одному из авто разбил лобовое стекло.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции и скрутили дебошира. Во время задержания злоумышленник выкрикивал нелестные слова в адрес нашего государства на английском языке.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который в обувном магазине кидался на посетителей с ножом.