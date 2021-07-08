08.07.2021 11:44

Болотные черепахи вернулись из зоопарка в Гомольшанские леса

10 европейских болотных черепах выпустили на территорию Национального природного парка «Гомольшанские леса».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка. По словам зоологов, в Украине этот вид черепах встречается в лесных, лесостепных и степных районах и часто попадает в руки человека. Ежегодно харьковчане, или пытаясь «спасти» этих животных, когда встречают их на дороге, или наигравшись дома, приносят болотных черепах в зоопарк. Хотя этих рептилий нет в коллекции зоопарка, его сотрудники не могут отказать и не принять черепах. Там животные проходят своеобразную реабилитацию и возвращаются в дикую природу.

«Национальный парк является благоприятной средой для обитания животных и птиц фауны нашего региона. Кроме того, теплое время года идеально для периода адаптации черепах, они имеют достаточно времени, чтобы запастись питательными веществами, получить достаточное количество ультрафиолета, а, значит, успешно подготовиться к зимней спячке», - отметили в зоопарке.

Зоологи также подчеркнули, что, встретив на дороге черепаху, человеку не стоит вмешиваться в естественный ход вещей, ведь, скорее всего, самка ищет место для кладки. Кроме того, заводя такого домашнего питомца, хозяин должен быть уверенным, что в ближайшие 30-40 лет сможет обеспечить ему должный уход.

Напомним, на "Тропе тигра" Харьковского зоопарка поселились самые красивые в мире утки.