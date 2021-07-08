08.07.2021 11:28

Скорая откачала утопленника под Харьковом (фото)

ЧП произошло на Ивана Купала.

В половине четвертого дня 7 июля в службу экстренной медпомощи поступил вызов по поводу утопления. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В экстренной помощи нуждался мужчина, отдыхавший на одном из озер Дергачевского района Харьковской области. Его друг, вызвавший скорую, рассказал диспетчеру, что увидел пострадавшего, когда тот уже плавал в озере вверх спиной.

Бригада ЭМП 904 прибыла на вызов за считанные минуты. Фельдшер Е. Голубова, медсестра Н. Кутепова и водитель В. Моргун провели успешные реанимационные мероприятия и жизнь 43-летнего мужчины была спасена.

После оказания экстренной помощи пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

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