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08.07.2021  11:28   

Скорая откачала утопленника под Харьковом (фото)

ЧП произошло на Ивана Купала.

Мужчина утонул в одном из озер Дергачевского района

В половине четвертого дня 7 июля в службу экстренной медпомощи поступил вызов по поводу утопления. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В экстренной помощи нуждался мужчина, отдыхавший на одном из озер Дергачевского района Харьковской области. Его друг, вызвавший скорую, рассказал диспетчеру, что увидел пострадавшего, когда тот уже плавал в озере вверх спиной.

Бригада ЭМП 904 прибыла на вызов за считанные минуты. Фельдшер Е. Голубова, медсестра Н. Кутепова и водитель В. Моргун провели успешные реанимационные мероприятия и жизнь 43-летнего мужчины была спасена.

После оказания экстренной помощи пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее мы писали, как в Бабаях бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде к больному с инфарктом.

Бригада ЭМП 904: Фельдшер Е. Голубова, медсестра Н. Кутепова и водитель В. Моргун

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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