Скорая откачала утопленника под Харьковом (фото)

ЧП произошло на Ивана Купала.
В половине четвертого дня 7 июля в службу экстренной медпомощи поступил вызов по поводу утопления. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В экстренной помощи нуждался мужчина, отдыхавший на одном из озер Дергачевского района Харьковской области. Его друг, вызвавший скорую, рассказал диспетчеру, что увидел пострадавшего, когда тот уже плавал в озере вверх спиной.
Бригада ЭМП 904 прибыла на вызов за считанные минуты. Фельдшер Е. Голубова, медсестра Н. Кутепова и водитель В. Моргун провели успешные реанимационные мероприятия и жизнь 43-летнего мужчины была спасена.
После оказания экстренной помощи пострадавшего госпитализировали в лечебное учреждение.
Ранее мы писали, как в Бабаях бригада скорой помощи провела успешную реанимацию на выезде к больному с инфарктом.
Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
В Харькове преимущественно солнечно, без осадков. Днем столбик термометра дорастет до 30 градусов тепла.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
влажность:
давление:
ветер: