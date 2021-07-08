08.07.2021 10:55

О преимуществах обслуживания домов, заключивших договор с Харьковводоканалом, рассказали в КП

Из почти 580 тысяч абонентов, которых обслуживает КП «Харьковводоканал», почти треть уже заключили новые договоры как с обслуживанием внутридомовых сетей, так и без него.



//vodokanal.kharkov.ua

В целом на предоставление услуг с обслуживанием внутридомовых сетей уже перезаключены договоры с более чем тысячей многоквартирных домов Харькова, сообщил РЕДПОСТ заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.



Тарас Грущак напомнил, что предприятие предлагает для заключения договоры двух типов: с обслуживанием внутридомовых сетей и без.

Жителям домов, заключившим договор первого типа, предоставят комплекс профилактических и ремонтных работ внутридомовых систем. Среди них - оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг технического обслуживания внутридомовых систем сливной канализации при возникновении аварийных ситуаций, немедленное устранение неисправностей и повреждений, аварийно-диспетчерское обслуживание и пр. Кроме того, отныне акты выполненных работ принимают сами жильцы.



Например, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону в доме по ул. Героев труда, 37д, жильцы которого перезаключили договор с предприятием, дважды обследовали все внутридомовые системы, заменили 65 м лежака холодного водоснабжения и врезки на всех стояках.



По словам начальника управления по техническому обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерия Харлана, благодаря подписанному договору жильцы дома уже получают круглосуточное аварийное обслуживание. «Наши мастера всегда на связи. Они получают замечания и пожелания. Благодаря этому мы стараемся организовать нашу работу таким образом, чтобы предотвращать аварии, а не устранять их», - отметил он.



Заключить договоры можно бесплатно в сервисных центрах по обслуживанию потребителей КП «Харьковводоканал» (адреса и телефоны указаны в квитанциях). С подробной информацией и образцом документа можно ознакомиться здесь.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в связи с пандемией, срок заключения договоров между потребителями и КП «Харьковводоканал» на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения продлили еще на пять месяцев со дня окончания карантина.

