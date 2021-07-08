08.07.2021 10:28

В Харькове за сутки зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 8 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло шесть человек.





За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.



10 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 июля составляет 148 708 человек.



Из них:

3 552 летальных случая (за последние сутки умерло 6 человек);

144 448 человек выздоровели (за сутки – 30 человек);

708 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 16 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

13 – жители Харьковского района (в том числе 10 харьковчан);

4 – Изюмского;

2 – Богодуховского;

1 – Чугуевского;

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».