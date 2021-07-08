В Харькове за сутки зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 8 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.
10 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 июля составляет 148 708 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
В Харькове преимущественно солнечно, без осадков. Днем столбик термометра дорастет до 30 градусов тепла.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
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