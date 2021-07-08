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08.07.2021  10:28   

В Харькове за сутки зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом: статистика на 8 июля

За последние сутки от COVID-19 умерло шесть человек.

Коронавирус: статистика в Харькове на 8 июля 2021 года

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.

10 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 8 июля составляет 148 708 человек.

Из них:

  • 3 552 летальных случая (за последние сутки умерло 6 человек);
  • 144 448 человек выздоровели (за сутки – 30 человек);
  • 708 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 16 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 13 – жители Харьковского района (в том числе 10 харьковчан);
  • 4 – Изюмского;
  • 2 – Богодуховского;
  • 1 – Чугуевского;

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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