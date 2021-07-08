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08.07.2021  09:49   

Ударил топором по голове семь раз: убийца задержан (фото)

Убийство произошло в Лозовой, а убийцу задержали в Купянске


//hk.npu.gov.ua

За жестокое убийство мужчине грозит до 15 лет за решеткой, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Тело 63-летней женщины с размозженной головой 13 июня обнаружили в квартире многоэтажки в городе Лозовой.

В ходе следствия выяснилось, что в совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 36-летний житель Кропивницкого, ранее судимый за совершение убийства и кражи.

Злоумышленнику заочно было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и объявлен в государственный розыск.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Лозовского районного отдела полиции установили местонахождение злоумышленника. 6 июля его задержали в Купянске Харьковской области.

Злоумышленник признался в убийстве, рассказав, что случайно познакомился с потерпевшей в Лозовой и несколько дней жил в ее квартире. Во время конфликта злоумышленник ударил хозяйку квартиры семь раз топором по голове.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийцу, зарубившего женщину топором, задержали под Харьковом

Убийцу, зарубившего женщину топором, задержали под Харьковом

Убийцу, зарубившего женщину топором, задержали под Харьковом

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, харьков
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