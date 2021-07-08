Ударил топором по голове семь раз: убийца задержан (фото)

Убийство произошло в Лозовой, а убийцу задержали в Купянске
За жестокое убийство мужчине грозит до 15 лет за решеткой, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Тело 63-летней женщины с размозженной головой 13 июня обнаружили в квартире многоэтажки в городе Лозовой.
В ходе следствия выяснилось, что в совершении уголовного преступления обоснованно подозревается 36-летний житель Кропивницкого, ранее судимый за совершение убийства и кражи.
Злоумышленнику заочно было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и объявлен в государственный розыск.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники Лозовского районного отдела полиции установили местонахождение злоумышленника. 6 июля его задержали в Купянске Харьковской области.
Злоумышленник признался в убийстве, рассказав, что случайно познакомился с потерпевшей в Лозовой и несколько дней жил в ее квартире. Во время конфликта злоумышленник ударил хозяйку квартиры семь раз топором по голове.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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