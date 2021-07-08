08.07.2021 09:18

На трассе под Харьковом сгорел автомобиль

Каковы причины пожара, установят позже.

В половине девятого вечера 7 июля на трассе Лозовая-Павлоград произошел пожар в легковом автомобиле, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На обочине трассы, возле поворота на село Мальцевка, Лозовского района горел автомобиль «Hyndai Coupe» 2006 года выпуска.

Для тушения возгорания вызвали сотрудников ГСЧС. Прибывшие на место огнеборцы в составе одного отделения службы спасения на автоцистерне, локализовали пожар на площади около шести квадратных метров к девяти часам вечера, а в 21:20 огонь был полностью ликвидирован.

По время пожара никто не пострадал. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, ранее РЕДПОСТ сообщал о массовом поджоге сигаретных киосков в Харькове.