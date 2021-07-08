На трассе под Харьковом сгорел автомобиль

Каковы причины пожара, установят позже.
В половине девятого вечера 7 июля на трассе Лозовая-Павлоград произошел пожар в легковом автомобиле, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
На обочине трассы, возле поворота на село Мальцевка, Лозовского района горел автомобиль «Hyndai Coupe» 2006 года выпуска.
Для тушения возгорания вызвали сотрудников ГСЧС. Прибывшие на место огнеборцы в составе одного отделения службы спасения на автоцистерне, локализовали пожар на площади около шести квадратных метров к девяти часам вечера, а в 21:20 огонь был полностью ликвидирован.
По время пожара никто не пострадал. Причина его возникновения устанавливается.
Комментариев: 0
Позаботьтесь о своем здоровье, сегодня очень высока подверженность вредным влияниям, таким как переедание, алкоголь и другие излишества.
В Харькове преимущественно солнечно, без осадков. Днем столбик термометра дорастет до 30 градусов тепла.
8 июля отмечается день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
влажность:
давление:
ветер: