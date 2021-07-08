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08.07.2021  09:03   

Аварийное отключение воды в Харькове 8 июля. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение воды в Харькове 8 июля. Список адресов

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Грицевца, 19 (п. №1, стояк) до 17:00 8 июля.

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 281 до 20:00 8 июля.

Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с), ул. Светлая, 3, 3-а,б, пр. Тракторостроителей, 130-а,б,в, ул. Фейрбаха, 1-а (п. №2), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-а (п. №5, стояк) до 20:00 8 июля.

Основянский район:
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №1) до 17:00 8 июля.

Слободской район:
пер. Сычевский (ч/с), пр. Гагарина (ч/с), ул. Дизельная, 1, пр. Гагарина, 165 (кор. №4, п. №4), пр. Героев Сталинграда, 1-а до 20:00 8 июля.

Холодногорский район:
ул. Кокчетавская (ч/с), пер. Лопанский (ч/с), ул. Золочевская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 8 июля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 54 (п. №4, стояк) до 17:00 8 июля.; пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк), пр. Победы, 76 (п. №11, стояк), пр. Победы, 68-г (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №7, стояк) до 20:00 8 июля.

Напомним, 7 июля в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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