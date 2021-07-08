08.07.2021 08:23

Наркозакладчик попался с сигаретой на детской площадке (фото)

В рюкзаке нарушителя общественного порядка оказалось 30 свертков с наркотическим веществом.

Днем 7 июля на улице Озерянской полицейский патруль заметил мужчину, который курил на детской площадке. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Правоохранители подошли к нарушителю и обратили внимание, что он заметно занервничал при их приближении.

Патрульные решили провести поверхностную проверку мужчины, и не зря. В рюкзаке курильщика находилось 30 свертков с неизвестным веществом. По словам хозяина рюкзака, это были подготовленные к распространению наркотические закладки.



Для проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Ране РЕДПОСТ писал, как в Усовском переулке задержали закладчика, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.