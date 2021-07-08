Наркозакладчик попался с сигаретой на детской площадке (фото)

В рюкзаке нарушителя общественного порядка оказалось 30 свертков с наркотическим веществом.
Днем 7 июля на улице Озерянской полицейский патруль заметил мужчину, который курил на детской площадке. Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Правоохранители подошли к нарушителю и обратили внимание, что он заметно занервничал при их приближении.
Патрульные решили провести поверхностную проверку мужчины, и не зря. В рюкзаке курильщика находилось 30 свертков с неизвестным веществом. По словам хозяина рюкзака, это были подготовленные к распространению наркотические закладки.
Для проведения соответствующих следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Ране РЕДПОСТ писал, как в Усовском переулке задержали закладчика, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.
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