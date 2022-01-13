13.01.2022 13:53 Яна Чернобай

Договор с КП "Харьковводоканал": подробно о преимуществах

Зачем заключать договор с КП "Харьковводоканал" на обслуживание внутридомовых сетей? Корреспондент РЕДПОСТ беседовала с руководством коммунального предприятия и жильцами одного из домов Харькова.



РЕДПОСТ

Сегодня в Харькове 1109 домов, жители которых подписали договор с КП «Харьковводоканал» на обслуживание внутридомовых сетей с коммунальным предприятием «Харьковводоканал». В процентном соотношении это 95% от всех перезаключенных договоров на оказание услуг водоснабжения и водоотведения. Преимущества для таких домов очевидны, говорят харьковчане.

Например, дом в центре города по улице Сумской под номером 36/38. Его жители в количестве 51% заключили договор с водоканалом в прошлом году. Говорят, сразу же работники предприятия поменяли трубы системы, находящейся на чердаке.

«Я живу в этом доме 63 года. А дому, может, 67. Конечно же там, наверху, и где бы то ни было, никакие трубы не менялись. Очень хорошо, что мы договор подписали. А водопроводоканальщики видят, что платим (а это всего 65 грн. в месяц) и стараются, делают нужное полезное для дома. А ну-ка, на чердаке сколько труб поменять! Новые, красивые, хорошие, качественные. Это пожизненно! И дети тут будут жить, внуки будут жить.

И более того, я выясняла, знаю, что, если в квартире стояк бежит, нужно теперь в «Харьковводоканал» нам звонить, они придут, и стояк отремонтируют», - Людмила Ускова, жительница дома 36/38 по ул. Сумской.

Валерий Харлан,начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса "Харьковводоотведение" КП "Харьководоканал" говорит: "Как только подписали договор жильцы этого дома, мы сразу провели технический осмотр, увидели, что система очень старая, может прорвать в любую минуту, поэтому заменили трубы. И стараемся уделять дому максимум внимания".

Заместитель Генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак рассказал о преимуществах договора.

«Для абонентов, которые проживают в многоэтажных домах, предусмотрено два вида индивидуальных договоров: с обслуживанием внутридомовых систем и без обслуживания. Конечно же, право выбора остается за абонентом, но в случае заключения договора с обслуживанием внутридомовых сетей, жильцы получат существенные преференции в виде целого комплекса соответствующих профилактических и ремонтных работ внутридомовых систем.

Среди них - техническое обслуживание внутридомовых систем, которое проводится три раза в год в каждом доме, по необходимости укрепление сетей, устранение течи в арматуре и трубопроводах централизованного водоснабжения, а также течи и засоров внутридомовых канализационных систем», - рассказал Тарас Грущак.

В договоре предусмотрено оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг технического обслуживания внутридомовых систем сливной канализации при возникновении аварийных ситуаций, немедленное устранения неисправностей и повреждений, круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание и многое другое.

Однако есть один нюанс: если авария возникает в доме без договора с КП «Харьковводоканал», ремонтная бригада приедет, но только для того, чтобы перекрыть воду, ремонтные работы производится не будут в таком случае.

«Тот факт, что большинство абонентов выбирают именно прямые договора с нашим предприятием, с обслуживанием внутридомовых систем говорит о том, что харьковчане доверяют профессионализму наших сотрудников.

Но, если же договор не будет перезаключен, то автоматически начинает действовать индивидуальный договор - без обслуживания внутридомовых сетей. После чего проведение всех ремонтных работ на внутридомовых коммуникациях будет ответственностью жителей, а не предприятия», - отметил Тарас Грущак.