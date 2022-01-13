13.01.2022 14:05 Виталий Хиневич

Пожар в университете имени Каразина: комментарий спасателей

В Харькове произошло возгорание национального университета имени Каразина.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 13 января около 12:25 спасателям поступило сообщение о возгорании главного корпуса университета имени Каразина. Очаг возгорания расположился в подсобном помещении, которое находится между первым и вторым этажом. Информацию о происшествии спасатели получили благодаря пожарной сигнализации, которая расположена внутри здания.

До приезда пожарных студентов и персонал университета эвакуировали на свежий воздух. Всего было эвакуировано около 300 человек, благодаря слаженным действиям персонала учебного заведения удалось обойтись без жертв.

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К моменту спасателей огонь распространился на площади 30 квадратных метров, горели хозяйственные вещи университета.

На ликвидацию происшествия понадобилось менее часа. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Напомним, ранее спасатели ликвидировали пожар в одной из комнат общежития Харьковского национального университета им. Каразина на улице Алчевских, 46.