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08.01.2022  10:06   Рита Парфенова

В Харькове горело общежитие ХНУ: эвакуировали больше ста студентов (фото)

Вечером 7 января спасатели ликвидировали пожар в одном из комнат общежития Харьковского национального университета им. Каразина на улице Алчевских, 46.

Пожар Харьков: горело общежитие ХНУ

Вызов о пожаре поступил в службу спасения 7 января в 21:11, передает РЕДПОСТ.

Произошло возгорание домашних вещей в в одной из комнат на 3 этаже пятиэтажного общежития ХНУ на ул. Алчевских, 46.

На тушение выезжали 4 отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Пожар Харьков: горело общежитие ХНУ

Площадь пожара составила около 4 кв, однако дым пошел на верхние этажи общежития. Спасатели срочно эвакуировали студентов из здания. На свежий воздух было выведено 106 человек.

В 21:31 пожар был локализован, а уже в 22:37 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 7 января в двухэтажном жилом доме в Основянском районе Харькова в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи. Кроме того, из-за сильного задымления в подъезде было принято решение вывести на свежий воздух 2 человек, из них 1 ребенка.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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